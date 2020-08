Münster -

Von Thomas Rellmann

Nur 15 Spieler dürfen in Testspielen unterhalb der 3. Liga derzeit laut NRW-Verordnung eingesetzt werden. Das ist für Preußen Münster ein Problem, zumal Freundschaftsspiele gegen Erst- und Zweitligisten in diesem Sommer sogar untersagt sind. So suchen die Clubs nun nach Auswegen.