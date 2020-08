Ingrid Klimke reitet gerne und viel. Da dürfte der Reitmeisterin vom RV St. Georg dieses Wochenende eine Menge Freude bringen. Gleich mit fünf Pferden ist sie bei der Vielseitigkeit im niederländischen Kronenberg dabei – Langeweile kommt da nicht auf. Auch nicht bei ihrer Tochter Greta Busacker (RV Roxel), die in der Dressur ihrer Mutter ein Schnippchen geschlagen hat.

Nein, es ist nicht die Doppel-Europameisterin, die in der Zwei-Sterne-Prüfung vor dem Springen und dem Geländeritt in Führung liegt. Es ist die Abiturientin vom Annette-Gymnasium, die mit Scrabble und umgerechnet 21,6 Punkten das 86 Paare starke Feld anführt. Klimke lauert mit der Westfalen-Championesse Cascamara (24,6) auf Rang sechs, zudem liegt sie mit van Hera auf Rang 24 (29,8) – und damit neun Plätze hinter Busacker und Coco Maurice (28,0) – spannend, dieses familiäre Duell, in dem die Mutter ihrer Tochter mit wertvollem Rat und Tipps zur Seite steht.

Eins, zwei und sechs. Dies sind die Kennzahlen für Ingrid Klimke in der Drei-Sterne-Prüfung nach ihren Auftritten im Viereck. Mit ihrem Top-Pferd Hale Bob, mit dem die 52-Jährige 2016 in Rio mit der deutschen Equipe Olympia-Silber gewann und 2017 wie 2019 Europameisterin wurde, zeigte sie eine ganz starke Runde. Knapp 80 Prozent, umgerechnet 20,4 Zähler, waren der Spitzenwert der Konkurrenz. Punktgleich mit Dirk Schrade, der mit Casino ebenfalls auf ein Ergebnis von 24,1 kommt, folgt die Münsteranerin im Sattel von Siena Just do it. Und mit Asha hat sie einen dritten Trumpf im Ärmel, das Duo liegt nur 1,2 Zähler hinter Rang zwei.