Freude gepaart mit einer großen Portion Skepsis. Die Blicke der Aktiven des Leistungskaders der SGS Münster sprachen Bände, als Hans-Martin Botz, Leiter des Landesleistungsstützpunktes Schwimmen, den Athleten mitteilte, dass die im Mai ausgefallenen deutschen Jahrgangsmeisterschaften nun vom 14. bis 19. Dezember in Dortmund nachgeholt werden sollen. „Natürlich freuen wir uns. Es gibt wieder mehr Ansporn, ein greifbares Trainingsziel. Vor dem Lockdown waren wir alle in Bestform. Dann folgte über Wochen nur tägliches Landtraining per Videokonferenz. Seit der Coronalockerung sind wir erst kurz wieder im Wasser. Was für die WWU Baskets die Ballfertigkeit ausmacht, ist für uns das Training unserer Schwimmfertigkeiten im nassen Element“, sagt Falk Lömke.

Er erfüllte bereits im Februar sieben Qualifikationsnormen. Hinzu kommen Tina Wetzel, Valentin Schnermann, Leni Manzek, Oliva Hopfinger sowie B-Kader-Athletin Patricia Rutz (2008), die derzeit in drei Disziplinen auf Platz eins der Deutschen Jahrgangsbestenliste steht. Laut Botz bremste der Lockdown weitere sieben Schwimmer, denen nur Hundertstel für eine Qualifikation fehlten, aus.

Wichtiger Pfeiler für die Sportstadt

Doch was ist überhaupt an Wassertrainingszeiten drin, wenn Coronaschutzbestimmungen den Badebetrieb und die Badnutzungsmöglichkeiten einschränken? Mit der Umsetzung der aktuellen Vorgaben der neuen Schutzverordnung im Freibad an der Coburg schufen Udo Köster (Sportamt Stadt Münster), Daniela Voege (Bezirksleiterin Bäder), Schwimmmeister Marco Beer­nink sowie SGS-Geschäftsführer Alf Kassenbrock und Botz die derzeit bestmöglichen Trainingsvoraussetzungen, um sich auf die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften und anstehenden Qualifikationswettkämpfen vorzubereiten. Köster und Voege sehen den Landesleistungsstützpunkt Schwimmen als einen wichtigen Pfeiler für die Sportstadt Münster.

Botz: „Sind der Stadt dankbar“

Die Herausforderung für alle lag aber im Spagat, die für gute Leistungen nötigen Trainingsmöglichkeiten mit den durch Corona beschränkten Möglichkeiten, dem Breitensport und dem öffentlichen Badebetrieb in Einklang zu bringen. Botz: „Wir sind der Stadt dankbar. Die zwei Stunden Trainingszeit im Anschluss an die regulären Öffnungszeiten geben uns die Möglichkeit, das Trainingsspektrum zu erhöhen. Die Nutzung der 50-Meter-Bahnen in der Coburg sind optimal und tragen fundamental dazu bei, Leistungsperspektiven zu schaffen.“