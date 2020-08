Münster -

Jetzt kann die Vorbereitung so richtig losgehen. Zwei Wochen nach dem Trainingsstart vermeldet der USC Münster: Alle Frauen an Bord! Als letzte Spielerin stieß am Freitag Helo Lacerda zum Team, das nun komplett ist. Ihre erste Einheit wird die Brasilianerin allerdings erst am Montag absolvieren.