An diesem Wochenende will Mustafa Schat von Asien nach Europa schwimmen. Das klingt deutlich spektakulärer, als es ist, bleibt aber auch bei genauerem Hinsehen allemal ein ambitioniertes Unterfangen. Beim „Cross-Continental Swimming Race“ springen die unerschrockenen Grenzgänger am Pier von Kanlica im asiatischen Teil von Istanbul in den Bosporus und krabbeln 6,5 Kilometer später nördlich der Bosporus-Brücke in Europa wieder heraus.

2:10 Stunden hat der Münsteraner für seine Kontinentaldrift eingeplant. Das allerdings eher als grobe Schätzung, wie der 58-Jährige zugibt. Schwimmen kann er natürlich, als Leistungssportler würde er sich eher nicht bezeichnen. „Seit 20 Jahren jogge ich“, sagt Schat, der für die SPD in Münsters Stadtrat sitzt. „Aber ich stamme aus einem kleinen Fischerdorf. Man könnte sagen, mit Schwimmen kehre ich zurück zu den Wurzeln.“ Immerhin hat Schat vor Wochenfrist in Istanbul die Qualifikation für den traditionellen Wettbewerb souverän gemeistert. Das allerdings in geordneten Bahnen im Freibad und auf schlappen 800 Metern. Überhaupt hat er bislang nur bestenfalls 3000 Meter am Stück im Wasser zurückgelegt.

2800 Teilnehmer

Am Wochenende wird das Pensum dann mehr als verdoppelt – und das im Mahlstrom von 2800 Schwimmern aus 49 Nationen. Eine beeindruckende Ansammlung von potenziellen Keimträgern in Zeiten von Corona. „Das stimmt“, sagt Schat, der aber größtes Vertrauen in die strengen Organisatoren hat. „Da wird sehr genau drauf geachtet, dass außerhalb des Wassers die Masken getragen werden. Es wird regelmäßig Fieber gemessen. Ich bin sehr zuversichtlich“, sagt der Diplom-Ingenieur.

Am Freitag geht es los. Erst den langen Weg von Münster nach Istanbul mit dem Flieger, die entscheidenden 6,5 Kilometer von Asien nach Europa dann in Badehose durch den Bosporus.