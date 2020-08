An Mut und Selbstvertrauen mangelt es Gianluca Przondziono eher nicht. Hier ein Risikopass, dort eine Direktabnahme – wie schon in den Tests zuvor zeigte der Neuzugang des SC Preußen auch am Mittwoch beim 6:2 gegen den SV Herbern, dass er sich nicht versteckt. Das gilt auch für die Ansprüche, die er an sich selbst stellt.