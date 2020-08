Schwadorf und Daube verstärken Preußen Münster

Jetzt ist auch der SC Preußen Münster offiziell Teil der „fridays for future“-Bewegung. Just an diesem Freitag vermeldete der Regionalligist seine externen Neuzugänge Nummer fünf und sechs – und gleichzeitig die ersten, die nicht der Jugend-forscht-Fraktion zuzurechnen sind, sondern mit viel Erfahrung direkt als Leistungsträger für Aufbruchstimmung an der Hammer Straße sorgen sollen. Mit Dennis Daube und Jules Schwadorf hat der Adlerclub zwei erfahrene Spieler verpflichtet, die ihre Qualitäten bereits höherklassig unter Beweis gestellt haben. „Wir sind sehr glücklich, mit Dennis und Jules für die Liga zwei Ausnahmespieler von uns überzeugt zu haben. Sie sind mit ihren Fähigkeiten ein absoluter Zugewinn für uns“, begrüßte Sportdirektor Peter Niemeyer die beiden Neuzugänge an der Hammer Straße.

Mittelfeld-Anker und Offensivkraft

Mittelfeldspieler Schwadorf (31) und Stürmer Daube (27) bringen nicht nur reichlich Erfahrung, sondern zudem nachgewiesenes Fußball-Know-how nach Münster und in die Regionalliga. „Beide wurden im letzten Jahr durch eine Verletzung ausgebremst, sind jetzt aber wieder topfit und wollen bei uns einen neuen Anlauf nehmen. Für uns sind die beiden echte Verstärkungen, die mit ihrer Erfahrung vorangehen werden“, so Niemeyer, der sich sehr auf die beiden Neuzugänge freut, die er selbst der Kategorie „Qualitätsspieler“ zuordnet: „Dennis wird für uns im Mittelfeld ein echter Anker sein, der der Mannschaft Halt geben wird. Und Jules wird unser Offensivspiel mit seinem Tempo und seinen Fähigkeiten im eins-gegen-eins weiter beleben. Dazu bringen beide eine ausgeprägte Persönlichkeit mit, die genau zu uns passt.“

13 Bundesliga-Einsätze

Nachdem er über Jahre für den FC St. Pauli (13 Bundesligaeinsätze, 97 Zweitliga-Spiele) und Union Berlin (49 Einsätze im Bundesliga-Unterhaus) auflief, wird Dennis Daube in Zukunft das Trikot eines weiteren Traditionsvereins tragen: „Ich freue mich sehr auf Preußen und auch auf Münster. Ich habe mit mehreren Spielern gesprochen, die hier schon gespielt haben, und habe nur Gutes gehört. Und mein Eindruck hat sich gleich bestätigt, als ich zum ersten Gespräch vor Ort war. Sportdirektor Peter Niemeyer und Trainer Sascha Hildmann haben mir wirklich ein gutes Gefühl gegeben und mir war klar, dass ich das hier machen möchte“, freut sich 1,85 Meter große Mittelfeldmann auf seine Zeit in schwarz-weiß-grün und gibt gleich mit auf den Weg: „Ich bin mir nicht zu schade, Verantwortung zu übernehmen und die jungen Spieler zu führen. Ich habe richtig Bock auf die Aufgabe und will eine gute Runde spielen.“ Kontakt zu den Preußen sammelte Daube zuletzt im Trikot des KFC Uerdingen, für den er gegen den SCP antrat.

Mit der Leeze zum Training

Außenbahnspieler Jules Schwadorf, der mit dem SV Wehen Wiesbaden vor einem Jahr in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist, bringt ebenfalls eine spannende Vita mit und kam gleich im Stile eines Münsteraners mit der Leeze zum ersten Training: „Ich bin mit dem Fahrrad groß geworden, nicht nur deswegen passt Münster super zu mir. Dazu ist Preußen ein großer Verein, der sicherlich nicht in die Regionalliga gehört“, so Schwadorf, der weiter betont: „Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht, das war mit ausschlaggebend. Ich fühle mich hier sehr wohl und freue mich auf die Zeit.“ Insgesamt kann der Linksfuß auf die Erfahrung von 58 Dritt- und 59 Viertliga-Spielen zurückblicken.