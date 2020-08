Als das NRW-Liga-Quartett des TuS Hiltrup im Frühjahr gefragt wurde, ob es interessiert sei am Aufstieg in die Oberliga, mussten die Mädels um Spielführerin Melanie Meredig nicht lange überlegen. Sportlich waren sie angesichts großartiger Rückrunde ohnehin auf dem Weg dahin. Und reizvoll war der Gedanke ja auch. Also sagten sie gemeinsam „Ja“.

An diesem Wochenende startet die Oberliga nun in die neue Saison. Allerdings ohne den TuS. Dessen Partie gegen BW Annen II wurde verlegt, für Hiltrup geht es erst am 6. September in Mennighüffen um Punkte.

Die mutigen Münsteranerinnen stehen vor einer Herkules-Aufgabe, Ziel kann nur der Klassenerhalt sein. „Ein schwieriges Unterfangen“, weiß Sportwart Ralf Brameier, „die Oberliga ist wirklich mit lauter Prominenz besetzt.“ Im letzten Heimspiel der Hinrunde gegen Fortuna Bonn trifft der TuS möglicherweise auf seine Ex-Spitzenspielerin Lisa Li. Das Mathematik-Genie studiert nach einem Auslandsaufenthalt in London mittlerweile in der früheren Bundeshauptstadt.

Doch zunächst steht alles auf Anfang. Melanie Meredig und Antonia Rewer sammelten mit dem dem TuS bereits Oberliga-Erfahrungen, Frederike Starp stieß vor zwei Jahren aus Billerbeck zum Team, Miriam Kötter kam im vergangenen Sommer aus Dortmund. Wenn sie die Klasse halten wollen, müssen alle an die Grenze ihrer Möglichkeiten kommen.

Aufstellung: Antonia Rewer, Melanie Meredig, Miriam Kötter, Frederike Starp

Saisonziel: Klassenerhalt