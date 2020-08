Die Preußen „wachsen langsam zusammen“ in Delden

Delden -

Von André Fischer

Diese Tage haben es in sich, sind kräftezehrend und anstrengend – und sind gerade deswegen so wichtig für den SC Preußen Münster. Im niederländischen Delden bezieht der Regionalligist derzeit ein Trainingslager, das verbunden ist mit einer Menge Arbeit. Und doch kommt der Spaß nicht zu kurz. Es passt also, Trainer Sascha Hildmann ist zufrieden mit dem Entwicklungsprozess seiner Mannschaft.