Wenn auf die Frage, was sich verändern oder besser machen ließe, erst mal hilfloses Schweigen folgt, kann der Status quo nicht so schlecht sein. Auch wenn die erste Saison der neuen bunten Speckbrettliga in Münster gerade mal etwas mehr als die Hälfte der Spiele gesehen hat, lässt sich die Idee vorab als kleine Erfolgsgeschichte verbuchen.

Ausschließlich positive Resonanz

Die Resonanz der acht teilnehmenden Teams ist ausschließlich positiv. Schritt zwei ist längst in Planung – 2021 soll es eine zweite Liga geben. Die exakte Zusammensetzung der Klassen ist noch nicht geklärt, doch Anfragen gab es bereits zuhauf. „Wir wurden während unserer Partien mehrfach von Hobbyspielern angesprochen, was wir denn da machen“, sagt Simon Voß. Er ist Mitbegründer des Projekts und spielt selbst bei den „Re-Turn-Tables“. Sein Team fällt nicht nur durch eigene Trikots auf, sondern steht auch kurz vor dem ersten Titel. Ein Sieg gegen Schlusslicht „Bretterlinge“ – und Verfolger „SK Lation“ kann nicht mehr herankommen.

Ausgeglichenes Niveau

„Das Niveau ist gerade unter den ersten fünf Mannschaften sehr ausgeglichen“, erzählt Christian Buller. Er gehört auch zu den Organisatoren – und zum Tabellensechsten „Brett Hart“. Bisher haben Voß und er 64 vergebene Punkte gezählt sowie 246 Sätze. Am 25. September sollen auf den frisch eingeweihten Südpark-Courts die letzten Begegnungen über die Bühne gehen. Anschließend wird der Meister geehrt. „Wir werden aber auch eine Befragung unter allen Spielern durchführen und Wünsche einholen“, so Voß. Das System mit mindestens drei Akteuren pro Team, sechs Einzeln und einem Doppel sowie vier Punkten für den glatten Sieg (7:0, 6:1) hat sich bewährt. „Die Mannschaften sind alle ehrgeizig, sitzen nachher aber immer gerne noch lange mit dem Gegner zusammen“, erzählt Buller. „Schön ist auch, dass sich gerade die Hinteren in der Tabelle permanent verbessern. Und bei uns mischen auch regelmäßig Frauen mit. Den lockeren Charakter müssen wir beibehalten.“ Überlegt wurde sogar schon, halb im Scherz, vielleicht mal ein Spiel unter einem Bau-Flutlicht auszutragen.

Früher Start in 2021

2021 soll es möglichst etwas früher losgehen als coronabedingt diesmal im Juni. Der TuS Hiltrup, der seine Kontrahenten mit den „Sunny Mondays“ gern auf die heimischen Sandplätze einlädt, hat schon eine zweite Mannschaft angekündigt.