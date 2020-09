Formkurve des USC Münster zeigt weiter nach oben

In allen drei Partien war der USC die überlegende Mannschaft, bereitete besonders mit dem Aufschlag seinen Gegnern eine Menge Stress. „Wir haben mit dem Service sehr viel Druck ausgeübt und uns so immer wieder sehr gute Angriffsmöglichkeiten erspielt“, sagte Buijs, der taktisch wie personell viel variierte und ausprobierte. Die Nachwuchs-Talente Pia Mohr und Luisa van Clewe kamen ebenso zum Einsatz wie Nele Barber, die zwischendurch auf der Libera-Position spielte. Dazu versuchte sich Liza Kastrup auf Außen-Annahme. Gelungene Experimente, die Buijs mit dem Blick auf die nächste Testspielreise am Wochenende – dann geht es in Stuttgart gegen Allianz MTV sowie gegen Nawaro Straubing – aber nicht zu hoch bewerten will. „Das wird sicher ein anderes Level. Aber das ist auch gut so. Und ich schaue als Trainer jetzt sowieso noch nicht auf die Ergebnisse, sondern darauf, dass unser Spiel von Woche zu Woche besser wird“, erklärte Buijs vier Wochen vor dem Auftakt der Bundesliga (4. Oktober, 14.30 Uhr) gegen den VC Wiesbaden am heimischen Berg Fidel.