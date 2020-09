Alles muss schnell gehen beim nun wirklich letzten Nachklapp zur Spielzeit 2019/2020: Um 18.30 Uhr wird am Mittwoch das Kreispokalfinale zwischen den Fußballerinnen von GW Amelsbüren und Wacker Mecklenbeck angepfiffen, um 19.56 Uhr geht offiziell in Amelsbüren die Sonne unter. „Und dann wird es schnell dunkel“, sagt Kerstin Höfling, Fußball-Abteilungsleiterin der gastgebenden Grünweißen. Sollten sich beide Teams nicht in 90 Minuten auf einen Sieger einigen können, geht es sofort an den Elfmeterpunkt, „dann aber schnell“, so Höfling.

Schnell mussten im Vorfeld auch die Zuschauer sein: 220 Tickets standen in der vergangenen Woche zum Verkauf, nach nur 25 Minuten musste das virtuelle Kassenhäuschen wieder geschlossen werden. „Daran sieht man, dass sich alle auf das Spiel freuen“, so Höfling, die ein spannendes Spiel erhofft, aber auch erwartet. „Natürlich können wir die Favoritenbürde an Wacker weiterschieben. Die spielen eine Klasse höher und haben schon mehrfach den Pokal gewonnen. Aber die werden uns dafür als Gastgeber im Vorteil sehen.“ Das bestätigt Wacker-Trainer Daniel Vedadi, der einen sehr „starken Gegner“ in einem „Finale dahoam“ erwartet, und entsprechend „sehr ernst“ nimmt.

Auf der anderen Seite steht die neu formierte Mannschaft von Fabian Nehm, der vom UFC Münster zum Häpper gewechselt ist und mit fünf Neuzugängen ambitionierte Ziele verfolgt. Ausgang ungewiss.

Allerdings steht ein Gewinner schon fest: André Frankrone ist 2019 von der Egelshove nach Amelsbüren und von den Frauen zu den Männern gewechselt. Der langjährige Wacker-Trainer ist aber immer noch Teil der Sportlichen Leitung in Mecklenbeck – und somit schlagen am Mittwoch beim Sonnenuntergang am Spielfeldrand zwei Herzen in seiner Brust.