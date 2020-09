Schmerzhaft, der Auftakt in die Tour de France 2020. Zahlreiche Stürze prägten unlängst den Grand Départ. Den Sieg im Massensprint an einem denkwürdigen Regentag sicherte sich mit Alexander Kristoff ein nicht unbedeutender Norweger, Straßenweltmeister 2017. Radsport ist populär in Skandinavien, dieser Langlaufnation. Trondheim-Oslo ist alljährlich zur Sommersonnenwende die Kraft- und Mutprobe schlechthin. Viel zu früh für Nikolai Rysletten-Solvoll, den Blick auf diesen Marathon auf zwei Rädern in der Heimat zu werfen. Der Bursche ist 14 – und startet gerade durch. Am Wochenende triumphierte er im Vierer-Mannschaftszeitfahren bei der deutschen U-15-Meisterschaft in Genthin (Sachsen-Anhalt). Im Dress des RSV Münster.

Die Nominierung kam ebenso überraschend wie das goldene Edelmetall. Vor Wochen noch fuhr der junge Mann unter dem Radar, dann wurde er überraschend Zweiter beim Einzelzeitfahren über zehn Kilometer in Elsdorf. Eines der ersten Events nach dem Lockdown. Holger Sievers, Talentscout und Landestrainer Nordrhein-Westfalens, fackelte nicht lange, sondern knüpfte Kontakte. „Und so nahmen die Dinge ihren Lauf“, sagt Joachim Wiens, Jugendtrainer und Fachwart Rennsport beim heimischen Radsportverein, der in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert.

Stolz sind sie beim RSV auf ihren Titelträger, dessen Name eine echte Herausforderung ist. Ein Norweger als deutscher Meister. Erst vor knapp drei Jahren zog es Familie Rysletten-Solvoll in die Domstadt. „Schuld“ war der Papa, den es jobbedingt nach Münster verschlug. Eine gute Wahl, zumal sich Nikolai als echtes Juwel entpuppt. „Er wollte ein bisschen Rad fahren“, erinnert sich Wiens an die erste Begegnung mit dem Halbwüchsigen. Der brachte im Schlepptau seinen Bruder Oliver mit, zwölf Jahre jung. Auch der ist ambitioniert, fährt aktuell bei der U-13-Konkurrenz. Familienbande.

Nach Jahren, in denen im Jugendbereich eine Lücke klaffte, floriert die Abteilung. Lennart Drees (14) hat ebenfalls gute Anlagen. „Es macht Spaß, mit den Jungs zu arbeiten“, so Wiens, selbst einst ein erfolgreicher Elite-Fahrer bei den Amateuren. Mittwochs und donnerstags bittet er den Tross, zu dem bis zu 14 Fahrer zählen, gemeinsam mit Lukas Kersting zum Training auf die Straße. Das ist seit Wochen wieder möglich.

Ihnen allen ist eines gemein: sie möchten mal ganz oben mitmischen – den Sprung schaffen. So wie Jonas Messerschmidt, der nun für das Team Dauner/Akkon mit einer Profilizenz fährt. Ein Träumchen.

Für Nikolai Rysletten-Solvoll ist der Weg noch weit und steinig. Aber das war er für Alexander Kristoff einst auch. Mit vier Etappensiegen bei der Schleife durch Frankreich hat er seine großen Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Und will das weiter tun. Erst am 20. September endet die Tour-Qual mit der Ankunft in Paris. Noch ist Luft nach oben.