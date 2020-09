Verband empfiehlt auch für Münster: „Lieber nicht“

Die Ankündigung des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) lässt aufhorchen – die daraus resultierenden „Empfehlungen“ sogar Schlimmes befürchten. Der FLVW führt in der laufenden Saison 2020/21 keine Hallenturniere im Jugendfußball durch. Über den Beschluss des Verbands-Jugend-Ausschusses (VJA) hat das Gremium am Samstag die Vorsitzenden der Kreis-Jugend-Ausschüsse (KJA) informiert, heißt es in einer Mitteilung. VJA-Vorsitzender Harald Ollich konkretisierte die möglichen Auswirkungen auf unterer Vereins-Ebene: „Wir haben den Kreisen empfohlen, ebenso zu verfahren und die Turniere abzusagen“, schilderte Ollech und fügte hinzu: „Der Verbands-Fußball-Ausschuss hat eine entsprechende Empfehlung auch für Senioren-Turniere ausgesprochen.“ Für die Ausrichter der zahllosen Hallenturniere, wie Stadt- und Kreismeisterschaften unterm Dach dürften diese Empfehlungen „eingeschlagen“ sein. Oder?

Hauptakteur bei der Organisation des gepflegten Hallenkicks in und um Münster ist der 1. FC Gievenbeck mit den traditionellen Hallen-Stadtmeisterschaften der Senioren, A- und B-Junioren. Dessen Geschäftsführer Stefan Grädler hat die „Empfehlungen“ natürlich im Blick. „Wir nehmen das zur Kenntnis“, sagte der 57-Jährige, um dann auf die multilateralen Beratungen hinzuweisen. „Wir sind in intensiven Gesprächen mit dem Vorsitzenden des münsterischen Krisenstabes, Wolfgang Heuer, sowie den anderen Nutzern der Sporthalle Berg Fidel, USC und UBC. Die beginnen ja schon im Oktober mit ihrer Saison. Aber natürlich müssen wir uns den gesetzlichen Gegebenheiten beugen“, sagte Grädler.

Derweil also Volleyballerinnen und Basketballer Pandemie-gerechte Saisonkonzepte erstellen (müssen), bringe sich der FCG da mit ein. In einer gemeinsamen Arbeitsgemeinschaft wird beraten und entwickelt, wie Meisterschaft und Turniere in der Halle durchgeführt werden können, denn: „Wir wollen die Stadtmeisterschaften durchführen, auch wenn es noch zu früh ist, ins Detail zu gehen“, betonte Grädler. Soll heißen: Überlegungen stehen an, wie mit oder ohne Zuschauer, An- und Abfahrtsregelungen, Reduzierung der Anzahl der beteiligten Mannschaften und ein eventuell anderer Turniermodus – all das wird Gegenstand der Planungen sein. „Keine leichte Zeit für alle Beteiligten“, erklärte Grädler.

Insbesondere die zugrundeliegende Anzahl der Menschen in der Halle werde diskutiert. „Acht oder zehn Mannschaften gleichzeitig – das wird wohl nicht funktionieren“, erläuterte der FCG-Geschäftsführer. Wenn keine Zuschauer rein dürfen – werden die Spiele dann live gestreamt? Noch sind Antworten darauf nicht zu erhalten. „Ende Oktober“, so Grädler, könnten Entscheidungen fallen. „Es gibt ja durchaus Signale aus der Politik, weitere Lockerungen zuzulassen“, schildert er seine Hoffnung, denn: „Die Stadtmeisterschaften sind ja eine Traditionsveranstaltung. Bei einer Absage besteht ja auch immer die Gefahr, dass sich das ausschleicht.“ Grundsätzlich: Veranstaltungen in der Sporthalle Berg Fidel seien anders zu bewerten als die in Alverskirchen – der Ausber-Cup ist bereits abgesagt – und Nienberge (LEG-Cup).

Im Jugendbereich ist auch der SC Münster 08 ein reger Hallenturnier-Organisator – ob die D-Jugendstadtmeisterschaften allerdings stattfinden „ist noch nicht sicher“, wie Nullacht-Geschäftsführer Bernhard Mennes betonte. Von den „Empfehlungen“ des FLVW seien die Nullachter jedenfalls überrascht worden.