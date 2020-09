Der Triathlon 2020 – ein Schatten seiner selbst. Virtuelle und dezentrale Wettkämpfe lassen zwar Vergleiche zu, aber das Flair ist ein anderes. Zumal die Atmosphäre ohne Publikum restlos flöten geht – und die Hygienevorgaben durch Corona Veranstalter vor mitunter hohe Hürden stellen. Auf- und Abstiegsregelung sind ohnehin seitens des Verbandes in den Bundesligen außer Kraft gesetzt. Da kommt keine Freude auf.

Und doch brennen die Dreikämpfer in diesen schweren Zeiten darauf, sich mit anderen messen zu dürfen. „Die Jungs sind heiß“, sagt Martin Epkenhans, Teamchef von Tri Finish Münster. Am Samstag findet am Olympiastützpunkt in Saarbrücken der erste und einzige Live-Contest statt. Ohne die Vorgaben seitens der örtlichen Gesundheitsbehörde zu missachten. Anstatt eines Massenstarts mit 80 Aktiven ertönen diesmal fünf einzelne Pistolenschüsse. Irgendwie historisch das alles.

Tri Finish entsendet Yannic Stollenwerk, Jonas Hoffmann, Valdemar Solok, Thomas Sayer und Sébastien Pascal ins Saarland. Für den Stadtrivalen Wasser und Freizeit starten Jonas und Cedric Osterholt, Robin Willemsen, Frederik Pilarski und Quentin Staudinger. „Selbst wenn es unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist, haben wir endlich mal wieder eine Gelegenheit, uns mit anderen zu ,racen’“, sagt Trainer Patrick Hoffmann. 650 Meter gilt es zu schwimmen, auf dem Rad müssen 13,6 Kilometer abgespult werden, ehe zum Finale 4,2 Kilometer mit den bereits geschnürten Laufschuhen anstehen.