Wenn sich der USC Münster am zweiten Oktober-Wochenende auf den Weg nach Schwerin macht, ist dies gefühlt eine Reise in die Vergangenheit. In die Zeit vor Corona, als Spitzenvolleyball noch vor gut, mitunter sogar prall gefüllten Tribünen gespielt wurde. 1250 (durchgängig maskierte) Fans darf der deutsche Rekordmeister zur Bundesligapartie am 10. Oktober in die Halle lassen.