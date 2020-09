Die verspätete Saisonpremiere – nach der Spielabsage gegen die SpVg. Erkenschwick vor Wochenfrist – ging für Westfalia Kinderhaus in der Westfalenliga gründlich daneben. Mit 0:2 (0:2) unterlag das Team aus Münsters Norden am Sonntag beim Lüner SV. Milan Sekulic (20.) und Marius Kröner (45.) trafen für den SV.

Kniesel und Schwarzer früh verletzt

Westfalias Trainer Marcel Pielage musste schon früh von seinen Personal-Plänen Abstand nehmen. Jan Kniesel musste nach neun Minuten das Feld verlassen, für ihn kam Rui Guimares. 23 Minuten später musste Leon Schwarzer runter – für ihn kam Leon Niehues.

Schmerzhafter Lernprozess

Lünen machte vor, was der Liganeuling aus Kinderhaus noch lernen muss. „Die waren knallhart in den Zweikämpfen, denen wir aus dem Wege gingen“, monierte Pielage. Und so rollte Angriff auf Angriff auf das Tor von Tim Siegemeyer – Westfalia hatte keine Chance. „Ich habe mich in der Pause bei Trainer Christian Hampel bedankt, dass sie uns so lange am Leben ließen“, schilderte Pielage. Der 0:2-Rückstand zur Pause war mehr als geschmeichelt, das Endresultat schließlich die Aufforderung, den zwingend notwendigen Lernprozess einzuleiten.

Westfalia: Siegemeyer – Bohnen, Sammerl (59. Alic), Rensing, Brüggemann, Sweatte – Schöneberg (62. Dos Santos), Rottstegge, Kniesel (9. Guimares) – Kreutzer, Schwarzer (32. Niehues)