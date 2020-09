BSV Roxel unterliegt 0:2 in Bönen

Münster -

Ohne Punkte musste der BSV Roxel die Heimreise antreten, mit 0:2 unterlag der Landesligist bei einem Titelkandidaten. So weit, so normal. Oder auch nicht, denn für die Münsteraner war zu Beginn der zweiten Halbzeit mehr drin – der Ausgleich aber fiel nicht. Und so stand Roxels erste Saisonniederlage fest.