Das Auftaktprogramm hat es auf den ersten Blick gut gemeint mit dem SC Preußen Münster. Bei allem Respekt vor der Konkurrenz, so gehören die ersten drei, vier Gegner in die Kategorie „schlagbar“. So auch am Mittwoch Gastgeber SV Straelen, gegen den die Preußen bislang noch kein Spiel bestritten haben.