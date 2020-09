Start für Preußen Münster geglückt – VfB Homberg wartet

Eine Konstante stand am Tag danach wie in Stein gemeißelt. Ousman Touray telefonierte mit Bruder Adam. „Das machen wir fast jeden Tag“, erzählte der 21 Jahre alte Angreifer des SC Preußen. Die Meinung des „großen Bruders“ ist Ousman wichtig, der 26-Jährige weiß in der Regel, was im Sport zu beachten ist. Adam spielt in der Basketball-Bundesliga für das Spitzenteam MHP Riesen Ludwigsburg, Ousman wiederum erzielte am Mittwoch mit einem tollen Fallrückzieher das 2:0 für Preußen Münster beim Gastspiel in Straelen. Ousman sagt: „Adam hat immer Tipps für mich, wie ich professioneller werden kann.“Der Torschütze von Straelen möchte auf Dauer auch Teil eines Spitzenteams sein. Ein Anfang bei den Preußen dafür ist gemacht, der 2:1-Auswärtssieg beim Aufsteiger aus dem deutsch-niederländischen Grenzgebiet spült den SCP für den Moment nach oben in der Regionalliga-Tabelle.

Pflichtaufgabe Homberg

Immerhin. Am Samstag steht eine weitere, man darf das so sagen, Pflichtaufgabe an. Dann gastiert Schlusslicht VfB Homberg im Preußenstadion. Der Club aus Duisburg war mal 1953 Deutscher Amateurmeister und spielte 1963 in der Regionalliga – hört sich nach einer ähnlichen Vergangenheits-Bewältigung wie beim SCP an, halt da nur im Schatten des recht übergroßen Nachbarn MSV Duisburg.Vergangenheit da, Zukunft hier. Ousman Touray hat sich jedenfalls in der Regionalliga angemeldet mit einer vernünftigen Perspektive. „Es war auf jeden Fall ein gutes Gefühl“, erzählte Touray grinsend nach seinem Fallrückzieher-Tor. Simon Scherder hatte mit einer Kopfball-Verlängerung die Vorarbeit geleistet. Er habe noch viel zu lernen, die Trainer würden ihm eine Reihe von Aufgaben geben, die versucht er zu erfüllen. Aktuell kann sich der 21-Jährige auf dem Feld austoben. Das Siegtor, als das man das 2:0 durchaus bezeichnen darf, gibt ihm Aufwind. „An die Trainingsintensität habe ich mich mittlerweile gewöhnt“, sagt er. Verbessern müsse er sich aber überall noch.

Hildmann mit glücklichem Händchen und einer Portion Ratlosigkeit

Trainer Sascha Hildmann hatte überlegt, Touray nach einer schwächeren Partie gegen Bergisch Gladbach aus der Startelf zu nehmen. Das er es nicht tat, unterstrich sein glückliches Händchen.Allerdings blieb der Coach auch ratlos zurück, weil seine Mannschaft nach der Pause eine 2:0-Führung sowie numerische Überlegenheit nicht einmal konservieren konnte und unter Druck geriet. „Als Trainer ist man da raus und kann nichts mehr machen am Seitenrand“, erklärte er, und stand der Dynamik der zweiten Hälfte hadernd gegenüber. Gerade Münsters routinierteren Spieler bekamen die Partie gegen nur noch wütende Straelener nicht in den Griff. Da muss der SCP zielstrebiger, besser werden.

Offensivkräfte auf der Wunschliste

Erstes Fazit der noch jungen Saison: Dem SCP fehlen gerade in der Offensive Alternativen, Joel Grodowski ist im Angriff allein auf weiter Flur, nach der Pause tauchte Lukas Frenkert plötzlich da auf – ein Defensivspezialist. Vielleicht war das auch ein verdeckter Hilfeschrei vom Trainer Richtung sportlicher Leitung. Zwei Offensivkräfte stehen noch auf der Wunschliste.

Angeschlagen Roshon van Eijma, Neuzugang von Roda Kerkrade, fällt aus. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger hat eine Muskelverletzung aus seiner Zeit in Holland mitgebracht, die ein spezielles Aufbautraining nötig macht. Wann er einsatzfähig ist, ist ungeklärt. ...

990 Zuschauer gegen Homberg

990 Zuschauer wird der SC Preußen am Samstag im Heimspiel gegen den VfB Homberg begrüßen dürfen. Die Stadt Münster genehmigte diese Anzahl für das Preußenstadion. Laut Verordnung des Landes NRW wären bis zu 4719 Zuschauern möglich, 33 Prozent der Stadionkapazität von 14 300. Allerdings fehlt dafür ein vom Land NRW genehmigtes Hygienekonzept.

Am Samstag wird es keinen freien Kartenverkauf geben. Der Verein stellte klar: Etwa 500 Inhaber einer Unterstützer-Dauerkarte und 450 Sponsoren erhalten rund 950 der 990 Karten. Die verbleibenden 40 Tickets werden als Ehrenkarten vergeben.

Corona-Fall: Spiel gegen Aachen abgesagt

Weiteren Raum für Planungen gibt es durch die Verlegung des Heimspiels gegen Alemannia Aachen (26. September), Termin noch offen. Aufgrund eines positiv auf das Coronavirus getesteten Alemannia-Spielers befinden sich weitere Mitglieder des Aachener Kaders sowie des Kader-Umfeldes in häuslicher Quarantäne.Mehr Publikum beim SCP könnte am 10. Oktober erlaubt sein – im Heimspiel gegen SF Lotte.