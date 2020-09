Tatsächlich relativ wenig. „Wir im Kreisvorstand werden regelmäßig über die Änderungen und Auflagen durch die Gesundheitsbehörden informiert. Das geben wir an unsere Schiedsrichter umgehend weiter“, sagt Philipp Hagemann, ehe der Vorsitzende des Kreisschiedsrichterausschusses (KSA) ergänzt: „Unsere Unparteiischen bekommen derzeit so viele Informationen wie nie zuvor.“ Ansonsten achten die Spielleiter bei der Anreise und Vorbereitung auf die Abstände, den Mund-Nasen-Schutz, vermeiden Handshakes.

Fast wie in gewohnter Form

Was nicht heißt, dass es keine Einschränkungen gibt, geben kann. „So war es uns hier und da nicht möglich, nach der Partie zu duschen.“ Komplett verzichtet wird dank des elektronischen Spielberichts auf die früher obligatorische Passkontrolle in der jeweiligen Mannschaftskabine, um Kontakte zu vermeiden. Derweil sind die Vereine bemüht, auch auf die Referees einzugehen. „Es gibt Vereine, die versuchen, uns größere Kabinen zur Verfügung zu stellen“, so Hagemann. In erster Linie betrifft dies Unparteiische, die überkreislich im Gespann unterwegs sind.

Im Großen und Ganzen läuft aber alles in gewohnter Form. Denn Hagemann macht auch deutlich: „Wir sind nicht die Corona-Polizei, also keine Überwacher.“ Zwar würden die Schiedsrichter grobe Verstöße melden, sehen sich aber nicht als Oberaufseher mit Blick auf die Vereine und Spieler.

Umbesetzung mit Weitsicht

Ungeachtet dessen wird dem Thema Corona eine große Aufmerksamkeit zu teil. Als ein Corona-Verdacht beim SC Münster 08 II bekannt wurde, reagierten die Verantwortlichen sofort – und mit Weitsicht. Der Unparteiische der besagten A-Ligapartie hatte nur vier Tage später den Auftrag, ein Pokalspiel zu leiten. Hagemann setzte auf Prävention: „Der Schiedsrichter war schon auf dem Weg, doch 45 Minuten vor Spielbeginn haben wir noch umbesetzt.“ Aus reiner Vorsicht. Dazu passt auch, dass der Kreisvorstand einigen älteren Kameraden Verständnis entgegen bringt, die derzeit lieber auf Einsätze verzichten möchten. Der KSA-Chef und seine Mitstreiter reagieren zudem auf den einen oder anderen Urlauber, der sich vor einem Einsatz zunächst testen lassen möchte.

Für die münsterischen Schiedsrichter steht ein Ziel ganz klar im Vordergrund. „Wir gehen auf Nummer sicher, wollen einen Saisonabbruch unbedingt vermeiden.“ Einen Corona-Fall in den Reihen der Männer mit Pfiff gab es bislang nicht.