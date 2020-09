Behrens/Tillmann stehen im Viertelfinale

Münster -

Ihr erstes Gruppenspiel hatten Kim Behrens und Cinja Tillmann noch verloren, das Aus drohte. Doch nun haben die beiden Beachvolleyballerinnen aus Münster bei der EM in Jurmala so richtig Fahrt aufgenommen. Am Freitag siegte das Duo erst in der Zwischenrunde, um im Achtelfinale die topgesetzte Paarung rauszunehmen. Die Medaillen sind am lettischen Ostseestrand zumindest schon einmal in Sichtweite.