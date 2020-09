7:2 in Bielefeld: Der TC Union II ist Gruppensieger – und auch Aufsteiger?

Münster -

Sechs Saisonspiele, sechs Siege – macht den Gruppensieg in der Westfalenliga, die der TC Union Münster II in diesem Sommer beherrschte. Damit hat sich die Zweitliga-Reserve das Recht erspielt, in die Regionalliga aufzusteigen. Ob die Unionerinnen dieses aber annehmen, ist noch offen.