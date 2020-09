Die pandemiebedingte Auszeit und die folgenden Beschränkungen sorgten und sorgen im Sport für Schieflagen. Es gibt aber auch Fälle, bei denen die Zäsur nicht ausschließlich negativ durchschlug. Zum Beispiel in der Handball-Landesliga beim SC Münster 08, bei dem die gewohnte personelle Fluktuation jetzt ausblieb. Auch daran ist Corona schuld.

Neu-Trainer Kay Sparenberg schickte zuletzt Kandidaten, die sich vorstellen wollten, wieder heim. „Aus dem etablierten Kader geht keiner. Wir haben drei Neue geholt und jetzt 18 Spieler dabei, das reicht“, sagt der 52 Jahre alte Routinier mit Erfahrung aus etlichen Stationen. Die bei Nullacht sportlich heimischen Studierenden müssen, anders als sonst, auf Praktika oder Auslandsaufenthalte verzichten und widmen sich durch die Bank dem Pflichtprogramm. „Auch Wechsel in eine andere Stadt oder einen anderen Verein kamen wohl nicht in Betracht“, sagt Sparenberg.

Die ihm neue Truppe findet er „sehr gut. Wir haben eine starke Vorbereitung durchgezogen. Es war intensiv und auch spaßig.“ Acht Tests sind bestritten worden in den unterschiedlichen Konstellationen und unter diversen Vorsichtsmaßnahmen. „Da fehlten auch mal Spieler, wenn sie sich nicht gut fühlten.“ Die Chemie stimme zwischen Kader und Coach, der klare Ansagen macht und Inhalte vorgibt. „Das Team ackert wirklich. Man merkt, dass die Mannschaft etwas erreichen will und neugierig ist.“ 08 müsse sich in der neu bestückten Liga nicht verstecken. „Ob es dann zum großen Wurf reicht?“, fragt Sparenberg auch sich selbst. Und schätzt, dass die Kinderhauser Westfalia eine gute Rolle spielt.

Im Rückraum sieht er das größte Qualitätsplus. „Die Stammspieler bekommen Konkurrenz.“ In der Mitte kann der routinierte Philipp Epple, 28-jähriger Rechtshänder mit Oberligaerfahrung (MTV Köln), mit Jonas Bittern und Linus Witzenhausen um Spielanteile wetteifern. Epple kam beruflich bedingt nach Münster und pendelte in der letzten Saison noch an den Rhein, um seine Mitspieler in Köln-Mülheim zu unterstützen. Rechtshänder Marius Müller, der beim Zoll arbeitet, kann auf dem Feld auf der Halbposition spielen. Der Zwei-Meter-Mann und Sportstudent Laurin Schreiber kommt vom TV Wickede (Bezirksliga) und ist ein wurfstarker Rechtshänder.