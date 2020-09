So schnell geht das: Kaum ausgestiegen, bereitet sich Sebastian Hänsel schon auf seinen nächsten Einsatz vor. Nach der Hinrunde steigt er als Trainer beim Bezirksligisten Concordia Albachten ein. Dort tritt er die Nachfolge von Jens Truckenbrod an, der sich aktuell in Interimsfunktion im westlichen Stadtteil Münsters engagiert. „Wir sind überzeugt, in Sebastian den perfekten Mann gefunden zu haben“, sagte Lasse Rowald, der Sportliche Leiter der Concorden. Hänsel hatte vom Sommer 2017 an bis zum Saisonabbruch im März dieses Jahres den BSV Roxel in der Westfalen- und Landesliga betreut.