Drei Spieltage hat die Fußball-Landesliga 4 bislang absolviert. In der Tabelle sind die Dinge hübsch in der Reihe. Doch der Eindruck täuscht: Tatsächlich hat Covid-19 das Feld längst erreicht. Im Nachgang der Partie zwischen Drensteinfurt und der IG Bönen am Sonntag wurde ein Gästespieler positiv getestet. Beide Mannschaften wurden daraufhin angewiesen, sich auf den Erreger testen zu lassen – und in zweiter Konsequenz für 14 Tage in Quarantäne geschickt. Unabhängig vom Testergebnis.

Der BSV Roxel hätte an diesem Wochenende gegen Drensteinfurt spielen sollen, die Partie fällt aus. Ebenso die Begegnung zwischen Bönen und Herbern. Drensteinfurt und Bönen schauen auch am fünften Spieltag zu, da gerät das Klassement direkt einmal in Schieflage.

Fußball ist die eine Seite, die Auswirkung auf den Alltag die andere. In Drensteinfurt sagten Spieler Kurzurlaube ab und wechselten beruflich ins Homeoffice. Wem Letzteres nicht möglich war, musste sich krankschreiben lassen. Trainer Oliver Logermann spricht von „einer Riesenkatastrophe. Da sagt ein Arbeitgeber vielleicht beim ersten Mal noch, dass es okay ist, aber spätestens beim zweiten Mal sagen die auch: Lasst euer Hobby ruhen“.

So geschieht es am Wochenende in Roxel. Kein Spiel, ein frühes Break, nur eine Trainingseinheit. Zeit, Dinge einzuordnen. Der BSV trat am zweiten Spieltag gegen Bönen an. „Glück gehabt“, sagt Aljoscha Groß, der Sportliche Leiter. Eine Woche später wären die Münsteraner ins Drensteinfurter Dilemma gestürzt. Groß ist trotzdem dafür, dass wieder Fußball gespielt wird. „Mir ist schon klar, dass unser Sport nicht überlebenswichtig ist. Andererseits können wir den Leuten nicht alles wegnehmen. Es geht darum, einen gesunden Mittelweg zu finden.“ Ein schwieriges Ansinnen in der Pandemie. Was ist gesund, was ungesund, was gefährlich?

Der Sport steckt in der Klammer des Virus. Wirklich nur kühne Optimisten glauben daran, dass die gerade begonnene Amateur-Saison der Fußballer (überall) weitestgehend störungsfrei läuft und auch zu Ende gespielt wird. Groß rechnet mit einer „Unterbrechung“. Tobias Tumbrink, Roxels Trainer, glaubt, „dass wir irgendwann 50 Prozent des Plans erreicht haben“. Das würde genügen, um die Saison zu werten und nicht annullieren zu müssen.

Einiges liegt in der Eigenverantwortung der Fußballer. Groß sagt, dass beim BSV „alles Menschenmögliche“ getan werde, um Infektionen fernzuhalten. „Wir sind wirklich sorgsam und vorsichtig. Im kompletten Kabinentrakt herrscht Maskenpflicht“, erklärt er. Groß sagt aber auch: „Jeden von uns kann es auch im Alltag erwischen.“