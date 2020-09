Touray trifft in letzter Minute für Kinderhaus

Münster -

Kebba Touray ist Westfalias Mann für die späten und entscheidenden Tore. Am Sonntag traf er in Bielefeld erneut per Kopf und stellte den Kinderhauser Sieg sicher. Die Münsteraner gewannen verdient, ihre größten Schwächen hatten sie jeweils zu Beginn der Halbzeiten.