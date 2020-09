Emily Roberg geht mit zwei Pferden in ihren „Probelauf“

Am Mittwochvormittag machte sich der Tross auf den Weg, die Reiseroute war bestens bekannt. Das Ziel von Ingrid Klimke und ihrer Tochter Greta Busacker war Luhmühlen, wo ab Donnerstag die deutschen Vielseitigkeitsreiter in drei Altersklassen ihre Meister ermitteln. „Es ist schön, dass in diesem Jahr die DM gemeinsam stattfindet“, sagt Klimke. Die amtierende Doppel-Europameisterin geht gleich mit drei Pferden ins Meisterschaftsrennen, Siena just do it feiert dabei eine Premiere auf Vier-Sterne-Niveau. Wie die beiden erfahrenen Olympia-Kandidaten Hale Bob und Asha geht die achtjährige Stute „gut vorbereitet“ (Klimke) in die Titelkämpfe, die mit der Dressur beginnen und ganz klassisch mit dem Springen am Sonntag enden. „Im Training haben sich alle gut in Schuss gezeigt“, sagt Klimke. Tochter Greta wird mit ­Coco Maurice und Scrabble bei den Junioren starten – ein letztes Mal. Nach ihren Erfolgen im Sommer, etwa im polnischen Strzegom oder im niederländischen Kronenberg, gehört die 18-jährige DM-Dritte von 2018 mit dem Duo sicher zu den Titelkandidaten.