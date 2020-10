Köln/Münster -

Der SC Preußen hat sein erstes Spiel in der Regionalliga verloren. Beim 1. FC Köln II unterlagen die Münsteraner mit 0:1 (0:1). Bereits in der zweiten Spielminute hätte der SCP durch einen Elfmeter in Führung gehen können. Alle Höhepunkte der Partie finden Sie in unserem Ticker zum Nachlesen.