Der USC Münster setzt in Schwerin auf eine gewisse Leichtigkeit

Münster -

Die Aufgabe könnte für den USC Münster gewiss leichter sein. Beim SSC Palmberg Schwerin ist die Mannschaft von Trainer Teun Buijs am Samstag gefordert – und gegen den Rekordmeister gab es zuletzt 17 Pflichtspiel-Niederlagen in Serie. Wenig aufbauend. Doch im Jahr 2020 ist der USC auswärts ungeschlagen. Ein wenig Hoffnung für den Außenseiter, der frei aufspielen will.