Münster -

Von André Fischer

Dieser Mann hat durch den Fußball die Welt gesehen. Australien, Neuseeland, Kanada, Chile, Hongkong, Uruguay – das sind nur einige Fleckchen Erde, die Ex-Profi Manfred Pohlschmidt in seiner Club-Karriere gesehen hat. Heute, mit 80 Jahren, blickt er auf eine außergewöhnliche Zeit zurück. Mit vielen Facetten. Im Revier verpassten sie ihm einst den Spitznamen „Lattenschmidt“, weil er so oft das Aluminium anvisierte. Lang, lang ist das her.