Am sechsten Spieltag der Fußball-Bezirksligen hatte BW Aasee spielfrei – und lehnte sich entspannt zurück. Die anderen münsterrischen Vertreter bekleckerten sich nicht mit Ruhm. Allein Aufsteiger SC Münster 08 freute sich über Zählbares, hatte aber auch eine Menge Stress.

SV Bösensell –

SC Münster 08 2:3

Beim noch punktlosen Schlusslicht packten die Nullachter erst in der Schlussphase den Hammer aus. Zunächst traf der eingewechselte Thilo Dierkes nach Vorarbeit von Gunnar Weber zum 2:2 (85.). In der Schlussminute schließlich staubte Dennis Hamsen zum Siegtreffer ab. „So wirklich verdient hatten wir das heute nicht“, konstatierte Trainer Julian Wiedenhöft. Nach zäher Startphase gingen die Gäste in der 32. Minute durch Weber in Führung. Als die Münsteraner nach Wiederanpfiff kollektiv schliefen, drehte Bösensell das Blatt. „Das war eine schreckliche Viertelstunde“, befand Wiedenhöft. Mit dem eingewechselten Dierkes bekam das Spiel der Gäste mehr Stabilität.

GW Gelmer –

SC Hörstel 1:2

„Bitter und ärgerlich“, sagte Gelmers Trainer Mohammed Sroub über die Heimniederlage. Der Aufsteiger tat sich schwer, Ballverluste in der Vorwärtsbewegung brachten die Gäste immer wieder in günstige Positionen. Julian Muthulingam schlug daraus zweimal Kapital (15. und 62.). Nach einem Eigentor (69.) des Gegners schöpften die Grün-Weißen Hoffnung. Doch die Spitzen blieben auch in der Endphase stumpf.

Germania Hauenhorst –

Concordia Albachten 3:1

Nach der Heimschlappe gegen Aasee inklusive desolater Leistung hatte Trainer Jens Truckenbrod die Defizite sehr klar angesprochen. In Hauenhorst präsentierte sich seine Elf deutlich verbessert,. verteidigte das eigene Tor allerdings nicht konsequent genug. „Zwei Distanzschüsse, die zu Gegentoren führten, hätten wir blocken müssen“, sagte der Coach. Lars Zymner glich zwischenzeitlich aus, Darwin Ribeiro vergab beim Stande von 0:0 „ein ganz dickes Ding“ (Truckenbrod).

VfL Wolbeck –

RW Westönnen 0:5

Michael Heinz glänzte als dreifacher Torschütze, Christopher Clarysse traf zweimal – wenn das Rückspiel nicht ähnlich ausgehen soll, wird sich Wolbeck diese Namen merken müssen. Am Sonntag spielte der VfL nicht einmal richtig schlecht. „Das Ergebnis ist ernüchternd, aber auch viel zu hoch“, sagte Co-Trainer Florian Quabeck.