Die NRW-Meisterschaften im Boxen in der U-22-Klasse sind geschafft. Das Boxzentrum Münster richtete unter strengen Hygiene-Bestimmungen die Titelkämpfe aus. Sieben Halbfinals am Samstag und acht Finals am Sonntag fanden statt. „Wir haben unsere Leistung als Stützpunkt geliefert und können uns nicht beschweren“, sagte Cheftrainer Farid Vatanparast. Und: „Das war für uns auch ein Probelauf für mögliche kleinere Veranstaltungen, die wir ohne Zuschauer ausrichten können.“

Am Samstag musste Davit Avestisyan (bis 75 kg) seinen vielen Einsätzen in den letzten vier Wochen Tribut zollen und verlor im Halbfinale gegen Jan Richter (Aachen). Nach einer Wettkampfpause wird er sich dann auf die Titelkämpfe in der Eliteklasse weiter vorbereiten.

Hidayet Ünal gewann am Samstag im Halbfinale gegen Nima Tedavidi (Köln). Da Chris-Marco Eloundou am Sonntag verletzungsbedingt absagen musste, war Ünal auch der Turniersieger in der Klasse bis 69 kg.

Im Finale am Sonntag war Leonie Coleman (bis 60 kg) aktiv, sie siegte gegen Sarah Liegmann (Düren) und hat das Ticket zur DM sicher. Dilara Gökalan (bis 64 kg) wird ebenfalls bei der U-22-DM starten dürfen. Samuel Gasoyan (Dortmund) gewann im Finale bis 91 kg gegen Blerim Tahiri (Duisburg), er trainiert regelmäßig im Boxzentrum bereits mit und steht vor einem Wechsel.

Salah Ibrahim, einziger Aktiver vom BC Münster 23, sagte in der Klasse bis 52 kg seinen Kampf gegen Christian Goman (Köln) ab.