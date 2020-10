Münster -

Oh wie bitter. Da führen die WWU Baskets Münster nahezu die komplette Spielzeit, haben in der Schlussminute noch vier Punkte Vorsprung – um dann mit der Schlusssirene bei Lok Bernau das 67:68 zu kassieren. Es war der einzige Rückstand der Baskets in der Partie. Der aber hat Bestand und fließt in die Tabelle ein.