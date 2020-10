Kalt erwischt. Heiß gelaufen. Auf diesen kurzen Nenner lässt sich das Westfalenliga-Topspiel zwischen Spitzenreiter Preußen Espelkamp und dem TuS Hiltrup bringen. Der ambitionierte und finanzkräftige Aufsteiger aus dem Regierungsbezirk Detmold hatte als Spitzenreiter alles auf der Rechnung – nur keine Niederlage. Das 2:3 gegen den Gast aus Münster war indes alles andere als unverdient. Das Erfolgsteam von Trainer Christian Hebbeler hätte sogar weitaus höher gewinnen können. „Die Jungs waren nach dem 0:3 gegen Gievenbeck total motiviert“, zeigte sich der Coach ob des Auftretens am Samstag begeistert. Den freien verregneten Sonntag hatten sich Tormann Romain Böcker und Co. verdient. Nur Hebbeler musste (unbedingt) raus – er sah die Partie zwischen den Ligakonkurrenten SV Mesum und VfL Theesen.

Was wäre gewesen, wenn Nils Johannknecht und Witali Ganske ihre „Tausendprozentigen“ (Hebbeler) nach der 3:1-Führung genutzt hätten? Dann wäre der Favorit in Grund und Boden gespielt worden. Johannknecht drosch das Leder aus fünf Metern weit über den Kasten, Ganske schob dem bereits am Boden liegenden Tormann Nino vom Hofe das Leder direkt in die Arme, anstatt die rechte oder linke Ecke anzuvisieren. So brachte sich der TuS selbst noch einmal in die Bredouille, weil Lennart Madroch in der 85. Minute per Freistoß auf 2:3 verkürzte. „Dann wirst du hektisch, aber wir haben die letzten Minuten eigentlich ganz gut über die Zeit gebracht“, freute sich Christian Hebbeler.

Ganske hatte seine Farben nach 27 Minuten in Führung gebracht, Aytürk Gecim glich vier Minuten später aus. Vorausgegangen war ein fragwürdiger Einwurf und aus Sicht der Gäste eine durch die Regelhüter übersehene Abseitsstellung. „Bockstark“ agierte Hiltrup nach dem Wechsel im Kollektiv. Das frühe 2:1 durch Omar Guetat (47.) spielte dem Gast in die Karten. Als Frederik Schulte nach 70 Minuten zum 3:1 traf, war der Gast mehr oder minder erledigt. Und hatte Glück, in der Folge nicht abgeschossen zu werden.

Mit einer englischen Woche geht es weiter. Am Dienstag steigt die Revanche im Kreispokal gegen den Stadtnachbarn aus Gievenbeck, ehe das Nachholspiel bei Fichte Bielefeld am Samstag um 18.30 Uhr über die Bühne gehen soll. Soll, ja. Hebbeler ist skeptisch, wie lange im Amateurfußball bei den steigenden Fallzahlen noch gekickt werden kann. „Ich denke, in spätestens zwei Wochen wird der Verband möglicherweise die Reißleine ziehen.“

TuS: Böcker – Mladenovic, Herbermann, Kisker, Schulte – Bezhaev (90.+4 Gaube), Blesz (75. Leeneman) – Hammami, Johannknecht (61. Menke), Guetat (90. Krieger) – Ganske