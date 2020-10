Zwei Unentschieden – das ist die magere Sonntagsbilanz von Münsters Bezirksliga-Quintett. Für einen Lichtblick sorgte abermals die junge Garde des SC Münster 08, die sich als nervenstark entpuppt.

Arminia Ibbenbüren – SC Münster 08 2:2

Die Nullachter sind offensichtlich dem Drama nicht abgeneigt. Nachdem Münster am Donnerstag bei Emsdetten 05 in der Nachspielzeit das 3:3 erzielt hatte, bewiesen die Kanalkicker auch bei Arminia Ibbenbüren Hartnäckigkeit. Eine Minute war über die Zeit gespielt, als Julian Peric das 2:2 (0:1) erzielte. „Ich muss meiner Mannschaft ein ganz großes Lob aussprechen. Respekt, wie die Jungs sich in jeden Zweikampf reinhängen und das Ding noch holen wollten“, sagte Trainer Julian Wiedenhöft, der eine junge Truppe (Durchschnittsalter 21,5 Jahre) auf das Feld schickte. Die ließ sich vom 0:1 durch Dominik Breuer nach einem Standard (45.) nicht aus dem Tritt bringen und kam zum Ausgleich durch Dennis Hamsen (55.), der wenig später das 2:1 auf dem Fuß hatte. „Dann hätten wir Ibbenbüren gehabt“, so Wiedenhöft, der „wie aus dem Nichts“ den abermaligen Rückstand (71., Ivo Pohl) registrierte. Peric aus dem Gewühl belohnte die Moral.

SV Mesum II – Concordia Albachten 1:1

Die Punkteteilung im Abstiegsduell ist für beide Teams zu wenig. Emrullah Uzun (58.) hatte vorgelegt, Lars Jenders nutzte Mesums Überzahl nach Gelb-Rot für Uzun (73.) zum Ausgleich (88.).

GW Gelmer – Emsdetten 05 2:5

Drei Gegentore binnen acht Minuten zerstörten Gelmers Hoffnungen auf einen Punktgewinn oder mehr. Steffen Hemesath hatte das 0:1 von Leon Veltrup (9.) egalisiert (49.), ehe Marvin Leifeld (55.) und Stanly Vinke (56., 63.) die Partie entschieden. „Da haben wir zu schnell zu viele Fehler gemacht. Aber wir hatten unsere Chancen“, so Coach Mohammed Sroub. Steffen Koch traf zum 2:4 (75.), Kemel Koussaybani setzte den Schlusspunkt (80.).

BW Aasee – Borghorster FC 0:2

Gut gespielt, aber punktlos. „Den Unterschied zwischen einem Aufstiegskandidaten und einem Team, das unten steht, hat man nicht gesehen. Wir haben ein intensives Spiel gezeigt, ich bin mit dem Auftritt zufrieden“, sagte BWA-Trainer André Kuhlmann. Das 0:1 von Alexander Hesener (35.) hätte um ein Haar Niklas Seifert, der frei vor dem Tor den Ball nicht traf, beantwort. Und es kam noch schlimmer: Maximilian Picht bugsierte im Stile eines Torjägers das Leder über die Linie – ins eigene Tor (61.). „Da haben wir den Konter nicht unterbunden“, monierte Kuhlmann, der in Minute 80 einen „glasklaren Elfmeter“ nach Foul an Tom Gaese gesehen hatte.

SC Sönnern – VfL Wolbeck 3:2

Der VfL ist in der Staffel 7 ein gerngesehener Gast. Das hat sich auch beim bis dahin sieglosen Schlusslicht nicht geändert, das mit dem 3:2 (0:1) die Oberhand behielt. Dabei hatte der Gast aus Münster ordentlich begonnen, nach Luca Rehbergs verpasster Chance sorgte Jonas Bodin per Kopf für die Führung (21.), die bis zur 59. Minuten hielt. Dann drehten Maximilian Schneidereit (59.) und Frank Vollenberg (67.) die Partie. „Wir haben uns von der Hektik anstecken lassen und den Schneid abkaufen lassen. Uns hat die Robustheit gefehlt“, bemängelte Teamsprecher Robin Westhues. Zwar glich Tilo Gadau noch einmal aus (70.), Sönnern aber hatte durch Vollenberg das Schlusswort (90.+1).