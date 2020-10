Borussia Münster hat mit dem 1:0-Auswärtssieg beim SV Drensteinfurt einen Schritt aus der Abstiegszone gemacht und die Krise der weiterhin sieglosen Gastgeber verschärft. Manoel Schug traf drei Minuten vor Ende der Partie zum „Tor des Tages“ und beendete die Serie von fünf Niederlagen für die Münsteraner.

Die mussten lange zittern, bis der am Ende etwas glückliche Sieg feststand. Drensteinfurt warf alles in diese Begegnung, überzeugte mit physischer Präsenz und hatte selbst einige sehr gute Aktionen in diesem Spiel. Folgerichtig war die Partie schnell auf Betriebstemperatur. „Das war ein echt heißes Spiel, es ging rauf und runter“, sagte Borussias Trainer Yannick Bauer erleichtert. „Eine tolle Begegnung“, fand der Coach und attestierte dem SVD ein „gutes Niveau“. Das zeigte seine Mannschaft ebenfalls, überstand die Offensiv-Attacken der Gastgeber mit Kampf und Übersicht und setzte in der Schlussphase wieder verstärkt eigene Akzente. „Zum Ende hin hatten wir die etwas besseren Chancen“, betonte Bauer und verhehlte nicht: „Es hätte auch anders ausgehen können.“

Borussias Krise – „wir haben viele, viele Gespräche geführt“ (Bauer) – endete also, bevor sie richtig anfangen konnte. „Wir sind erleichtert. Nun gehen wir mit einem Sieg in die zwei Wochen Spielpause“, sagte der Coach und freute sich insbesondere über die Entstehung des Tores nach einer Ecke. „Das hatten wir so trainiert“, sagte Bauer über den Treffer von Schug.

Borussia:Oluts – Gimbel, Brakel, Pauli, Flügel – Koopmann, Niesing, Töller (28. Ueberfeld) – Ta (58. Hermann), Kovacevic (Mikowski), Schug