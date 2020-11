Die Stadt Münster war ihrer Zeit einige Stunden voraus. Lange bevor am Montagnachmittag endlich die Gretchenfrage geklärt wurde, ob die Fußball-Regionalliga West – offiziell dem Amateursport zugeordnet – nicht vielleicht doch im Kern eher Profisport sei und folglich von der Corona-Pause befreit werden könne, setzte der Krisenstab unter Leitung von Wolfgang Heuer die ersten Leitplanken. „Die Preußen dürfen trainieren, weil der Kader ausschließlich aus Berufsfußballern besteht“, so Heuer streng nach Paragraph neun Absatz vier der neuen Corona-Schutzverordnung. Doch als Trainer Sascha Hildmann seine Schützlinge am Nachmittag auf dem Platz versammelte, stand die Entscheidung der Staatskanzlei in Düsseldorf immer noch aus. Kurz vor 15 Uhr sickerten die ersten Gerüchte durch: Die Zeichen für die Fortsetzung der Saison stünden gut, hieß es aus sicheren, aber offensichtlich nicht ganz dichten Kreisen rund um die Staatskanzlei. Offiziell wurde es dann um 15.11 Uhr mit dem Eingang der Mail des Westdeutschen Fußballverbundes (WFV). Nach Absprache mit der NRW-Landesregierung, hieß es da, sei festgelegt worden, „dass die Herren-Regionalliga West als Spielklasse mit professionellen Strukturen anzusehen ist und nicht in den Amateurbereich fällt“.

Weststaffel gibt die Ausnahme Von den fünf Regionalliga-Staffeln hat derzeit nur die West-Gruppe ihre Greencard für den Spielbetrieb im Lockdown-Monat. Die Staffeln Nord und Nordost hatten bereits in der Vorwoche ihre Pause angekündigt, in Bayern stand am Montag noch eine Meinungsbildung der Belegschaft statt und die Regionallga Südwest hatte vorsorglich den bevorstehenden Wochen-Spieltag abgesagt – hofft aber auf eine Fortsetzung der Spielzeiz. Einige Clubs haben sogar gerichtliche Schritte angedroht, sollte eine Zwangspause angeordnet werden. ...

Die Regionalliga West setzt also ihre Saison fort, der SC Preußen Münster fährt an diesem Dienstag nach Dortmund, um dem ungeschlagenen Spitzenreiter Borussia Dortmund II die erste Niederlage beizubringen. So weit zumindest die Wunschvorstellung im Preußenlager, für die Sportchef Peter Niemeyer am Samstag höchstpersönlich den Späherposten im Kölner Südstadion bezogen hatte, wo die BVB-Amateure auch der Kölner Fortuna beim 2:1-Erfolg eine Lehrstunde erteilten. Die Erkenntnis war also weder neu noch überraschend: Es wird ein ganz schwerer Gang für die Hildmann-Truppe, die ihrerseits aber auch gegen Wiedenbrück und in Bonn (jeweils 2:1) eine kleine Siegesserie gestartet hatte.

Preußen Münster: Schulze Niehues – Langlitz, Scherder, Hoffmeier, Heidemann – Daube, Holtby – Schwadorf, Möbius, Schauerte – Grodowski