Münster -

Von André Fischer

Am Samstag, wenn Preußen Münster nach vielen Jahren wieder in einem Meisterschaftsspiel auf RW Ahlen trifft, ist es auch für Milenko Gilic eine Reise in die Vergangenheit. Der 48-Jährige begann einst an der Werse seine Laufbahn als Torwarttrainer. Inzwischen ist er auf dem Weg zur Uefa-Lizenz.