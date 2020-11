1. FC Gievenbeck sagt Stadtmeisterschaften offiziell ab

Nach der Vorstandssitzung am Mittwoch in Gievenbeck verkündete der Club das Aus der 44. Auflage – ohne Groll auf den Verbandsentscheid: „Die Entscheidung des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen akzeptieren wir. Es wäre unsererseits unter diesen Voraussetzungen verantwortungs-, aber auch respektlos gegenüber den Vereinen, den teilnehmenden Sportlern und unseren Partnern, die Planungen in der momentanen Situation weiter voranzutreiben.“