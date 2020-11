Das Wort „Heimweh“ kennt Henning Dirks nur aus dem Wörterbuch. Nach dem Abitur am Pascal-Gymnasium zog es den Münsteraner über den großen Teich an die George Mason University nach Virginia. Vier Jahre lang widmete er sich in den Staaten erfolgreich der Science of Finance (Finanzwissenschaft) – und setzte als frisch gebackener Bachelor seine Weltreise fort.