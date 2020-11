Radsport: Jubiläum Von 1895 bis heute – die Anfänge des RSV Münster

Vom Hochrad bis zum High-End-Gerät – das Fahrrad blickt auf eine eindrucksvolle Geschichte zurück. In Münster genießt die Leeze Kultstatus. 1895 wurde dort der älteste Radsportverein der Stadt gegründet. Der heutige RSV feiert 2020 in aller Stille sein 125-jähriges Bestehen. Höchste Zeit für einen historischen Abriss von Anbeginn bis heute. Erster Teil: Ein neuer Sport zieht die Münsteraner in seinen Bann. Von André Fischer