Frei von Patzern war Naod Mekonnen am Samstag gerade in der ersten Hälfte keineswegs. Gegen Fortuna Düsseldorf II fand er nicht richtig in die Zweikämpfe, leistete sich Fehlpässe, unterschätzte einen langen Ball. Trotzdem ging der 20-Jährige beim 2:1-Erfolg am Ende als einer der Gewinner vom Feld.