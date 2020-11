Hildmanns Serie auf dem Prüfstand: Preußen Münster gastiert bei Fortuna Köln

In der frühen Phase der Saison schien Fortuna Köln in der Regionalliga West durch die Decke schießen zu wollen. Trainer Alexander Ende hatte seine Mannschaft auf den Punkt gebracht, vier Siege und eine blütenweiße Weste präsentierten die Südstädter. Nun, vor dem Aufeinandertreffen mit dem SC Preußen Münster am Mittwoch um 18 Uhr im Südstadion, hat der Geheimtipp der Regionalliga viel Boden verloren. Zehn weitere Spiele, nur elf Punkte geholt, Sechster – das Team des früheren Preußen-Kapitäns (2006/07) und heutigen Fortuna-Coachs Ende steht unter Druck. Mehr noch als der SCP müssen die Kölner gewinnen, um nicht den allerletzten Kontakt zu den Toprängen zu verlieren.

Frühe Anreise

Münsters Coach Sascha Hildmann ist das einerlei. Er brach bereits am Dienstag nach dem Abschlusstraining mit seiner Mannschaft nach Köln auf, einer durchaus möglichen chaotischen Anreise wollte der SCP damit entgehen. „Köln hat viele bekannte Spieler. Das wird eine schwierige Aufgabe“, sagt er. Wobei Hildmann Spieltag für Spieltag vor der Schwere der Aufgabe eindringlich warnt.

Er tut gut daran, die zuletzt drei Siege in Serie nicht zu überhöhen. „Drei Siege in Folge ist super, das war ganz wichtig. Die erste Hälfte gegen Düsseldorf lässt hoffen“, erklärte er auch in Anbetracht des wertvollen 2:1-Heimsieges über die Fortuna-Reserve. Aber mit einem Zusatz versehen. Zwischen den Zeilen deutete er an, dass nach der Pause nicht alles wirklich rund lief. Also, so sprach Hildmann, aufmerksam bleiben.

Der Kader des SC Preußen Münster in der Saison 2020/2021 1/20 Tor: Max Schulze Niehues Foto: Jürgen Peperhowe

Tor: Marko Dedovic Foto: Jürgen Peperhowe

Abwehr: Jannik Borgmann Foto: Kirchner/Marco Steinbrenner via Imago

Abwehr: Okan Erdogan Foto: Kirchner/Marco Steinbrenner via Imago

Abwehr: Lukas Frenkert Foto: Jürgen Peperhowe

Abwehr: Niklas Heidemann Foto: Kirchner/Marco Steinbrenner via Imago

Abwehr: Alexander Langlitz Foto: Kirchner/Marco Steinbrenner via Imago

Abwehr: Julian Schauerte Foto: Kirchner/Marco Steinbrenner via Imago

Abwehr: Simon Scherder Foto: Jürgen Peperhowe

Mittelfeld: Dennis Daube Foto: Jürgen Peperhowe

Mittelfeld: Marcel Hoffmeier Foto: Jürgen Peperhowe

Mittelfeld: Joshua Holtby Foto: SCP

Mittelfeld: Dominik Klann Foto: Jürgen Peperhowe

Mittelfeld: Naod Mekonnen Foto: Jürgen Peperhowe

Mittelfeld: Gianluca Przondziono Foto: SCP

Angriff: Jules Schwadorf Foto: Jürgen Peperhowe

Angriff: Joel Grodowski Foto: Jürgen Peperhowe

Angriff: Justin Möbius Foto: Kirchner/Marco Steinbrenner via Imago

Angriff: Nicolai Remberg Foto: Kirchner/Marco Steinbrenner via Imago

Angriff: Osman Atilgan Foto: Picasa

Während Joshua Holtby und Marcel Hoffmeier nach nun längeren Verletzungspausen in der nächsten Kalenderwoche, es wäre die 49., wieder ins Training zurückkehren dürften, muss sich Mittelfeldspieler Dennis Daube (Wadenverletzung) noch in Geduld üben. Auch der Einsatz von Angreifer Joel Grodowski (Wadenprobleme) ist fraglich. Fällt der vierfache Torschütze aus, stünden Justin Möbius, Jules Schwadorf oder Osman Touray als Alternative bereit, auch eine Systemumstellung vom 4-4-2 auf 4-2-3-1 schließt Hildmann nicht aus. Vermutlich dürften die zuletzt gegen Düsseldorf siegreichen Kadetten wieder erste Wahl sein in Köln.

Offensive Alternativen

Der SCP-Coach hat einige Alternativen im Kader. Gerade in der Offensive drückte zuletzt nicht der Schuh. Jules Schwadorf wurde vorsichtig aufgebaut, für eine gute Halbzeit dürfte die Kraft reichen. „Er lebt bei seinem Spiel besonders von der Fitness. Jules macht nach jedem Training noch Extraeinheiten“ – Hildmann sieht den Flügelspieler auf einem guten Weg zu exzellenter Form.

Mannschaftsaufstellung:

SCP: Schulze Niehues – Schauerte, Scherder, Erdogan, Heidemann – Klann, Mekonnen – Langlitz, Remberg, Grodowski (Schwadorf) – Atilgan

Sperre: Alexander Langlitz müsste nach einer weiteren Verwarnung eine Partie aussetzen. Der 29-Jährige wurde in dieser Saison vier Mal verwarnt.

Liveticker aus dem Kölner Südstadion am Mittwoch ab 17.30 Uhr.