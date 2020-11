Radsport: 125 Jahre RSV Münster Grenzerfahrungen bei den Sechstagerennen

Gigantische Feste waren diese Sechstagerennen. Auch in der Halle Münsterland ging es ordentlich zur Sache. Die Fahrer fuhren, bis sie nicht mehr konnten. Die Zuschauer feierten auf den Rängen wilde Feste. Beteiligte des RSV Münster erinnern sich an die Events in der Halle Münsterland.