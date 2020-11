Re-Live: 0:0 – Preußens Heimsieg-Serie endet gegen Wegberg-Beeck

Münster -

Die Heimsieg-Serie des SC Preußen Münster ist beendet: Nach sechs erfolgreichen Partien daheim kam das Team von Trainer Sascha Hildmann am Samstag gegen den FC Wegberg-Beeck nicht über ein 0:0 hinaus. Die Gäste spielten dabei mehr als 50 Minuten in Unterzahl. Alle Höhepunkte der Begegnung finden Sie in unserem Ticker zum Nachlesen.