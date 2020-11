Am Freitag war der Tross der WWU Baskets Münster bereits gen Osten aufgebrochen, um am Samstag den siebten Spieltag der 2. Bundesliga Pro B bei den BSW Sixers in Sandersdorf zu bestreiten. Am Samstagmorgen dann kam die Absage, ein Corona-Schnelltest brachte Verdachtsfälle in Reihen der Gastgeber hervor. Die Folge: Absage der Partie, die Baskets waren 440 Kilometer umsonst in den beiden neuen, von Sponsoren bereitgestellten Bullis unterwegs gewesen – ein Weg, wohl gemerkt.

„So ärgerlich das ist und so gerne wir nach dem überzeugenden Sieg gegen Düsseldorf gespielt hätten, war es natürlich auch gut für uns“, sagte Trainer Philipp Kappenstein, der auf ein Ersatz-Training am Sonntag verzichtete und seinen Mannen freigab.

Ab Montag beginnt dann die Vorbereitung auf das Heinspiel am kommenden Sonntag (16 Uhr) gegen die EN Baskets Schwelm.