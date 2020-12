Von wegen Stillstand: Die Leichtathleten der LG Brillux Münster haben das Corona-geprägte Sportjahr zuversichtlich begonnen – und nicht mutlos abgeschlossen. Das ist die gute Nachricht, die Sportwart Jörg Riethues vermittelte – in einer Zeit, in der eigentlich die Vorbereitung auf die Hallen-Wintersaison im Mittelpunkt stehen sollte.

Nun verlangt die Pandemie auch den münsterischen Athleten eine Menge ab, trainiert werde, so Riethues, ausschließlich in Kleinstgruppe oder solo. Es sei denn, die Talente sind als Kadermitglieder gelistet. Zur Einschätzung: „Als Instrument der direkten Leistungssportförderung durch den Fußball und Leichtathletik-Verband (FLVW) LVW werden dazu ... jährlich Athletinnen und Athleten je nach Leistung, Voraussetzungen und Alter in das goldgas Talent-Team (FLVW-Landeskader / D-Kader) berufen.“ Zum Ende des Ausbildungsabschnittes werden bestenfalls die Anforderungen zur Aufnahme in den Bundeskader erfüllt.

In der LG Brillux sind zurzeit 13 Athletinnen und Athleten im Landes-D-Kader. Fünf im Bereich Lauf und je vier im Sprung sowie im Sprint. Was gänzlich fehlt, ist der Wurfbereich. Drei Starter sind bereits im Bundeskader: Marco (Jahrgang 2002, Hindernis) und Nele Sietmann (2005, Mittelstrecke) sowie Leonard Horstmann (Dreisprung). Und wer weiß, vielleicht kommen noch einige hinzu, denn mit Abschluss der Wechselfrist Anfang Dezember schlossen sich sechs neue Sportler der LG an: Linus Stach (Mittelstrecke) kommt von LAV Göttingen, Sarah Krämer vom TSV Hagen (U 23, Langsprint), die U-18-DM-Sechste Emma Wöhrmann (1500 Meter) aus Hamm und die DM-Achte über 3000 Meter Hindernis von Braunschweig 2020, Kerstin Schulze Kalthoff (22), von der LG Rosendahl. (Hürden-)Sprinterin Berenike Paul kehrt vom TV Wattenscheid zurück, wie auch U-18-Sprinterin Leni Otte.