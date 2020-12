„Ambitionierte Pläne“ mit ungewissem Ausgang

Christoph Schneider ist ausgebildeter Pädagoge – an zwei Fronten: Die Schule ist sein Beruf, die Sporthalle sein Hobby. Beides hat seinen Sinn und seinen Platz, weiß der Trainer der Zweitvertretung des UBC Münster. Als er am Freitag von den Plänen des Westdeutschen Basketball-Verbandes erfuhr, nach denen die bislang verschobene Spielzeit in der zweiten 2. Regionalliga Anfang März gestartet werden soll, kam er gerade aus der Schule, wo er sich vorzeitig von seinen Schülern verabschiedet hatte. Hier sorgt die besorgniserregende Entwicklung bei den akuten Fallzahlen für einen gravierenden Einschnitt, dort wird über die Fortsetzung der Saison spekuliert. „Ich nehme das zur Kenntnis, das ist nachvollziehbar, aber auch sehr ambitioniert“, sagt Schneider. „Ich kann mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass das klappt.“

Einfachrunde ohne Absteiger

Geplant ist, die Spielzeit, deren Start im Oktober verschoben werden musste, im März mit einer Einfachrunde – dann der im Spielplan terminierten Rückrunde – zu absolvieren. Die beiden offiziell noch im Februar geplanten Spieltage würden im Mai nachgeholt, Abschluss und damit die Klärung der Aufstiegsfrage wäre in einer Vierer-Playoff-Runde im Juni fällig. Absteiger wird es in dieser Spielzeit nicht geben.

Für Aufsteiger UBC Münster stand in diesem Moment an diesem Freitag also schon einmal der Klassenerhalt fest. Keine Grund zum Jubeln für den Trainer: „Grundsätzlich sollte man den Sport nicht vor die Gesundheit stellen. Und was wir hier machen, ist Hobbysport.“

Dementsprechend würde Schneider die Prioritäten setzen. „Es wäre schon sehr gut, wenn wir wieder zum Training in die Halle kommen können, aber immer unter der Voraussetzung, dass es verantwortbar ist.“ Bis zum Spielbetrieb müssten dann noch mal zwei bis drei Wochen eingeplant werden, so Schneider, „schon, um die Verletzungsgefahr möglichst überschaubar zu halten“. Die aktuellen Pläne des Verbandes „kann ich nachvollziehen, ob sie haltbar sind, wage ich zu bezweifeln“, so Schneider.