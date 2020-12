Sie machen gemeinsame Sache. Das ist nun beschlossen. Der BSV Roxel, Concordia Albachten, HSG Gremmendorf-Angelmodde, Sparta Münster, TSC Gievenbeck und Westfalia Kinderhaus haben wie geplant am Samstag den Handball-Verein „2020 Münster e.V.“, kurz „HV 2020 Münster“, gegründet. Der Verein versteht sich als leistungsorientierter Ableger der sechs Vereine, als eine Anlaufstelle für Spielerinnen und Spieler der C- bis A-Jugend.

Die Gründungsversammlung im Vereinsheim von BW Aasee verlief streng nach Protokoll – und planmäßig. Nicht nur mit Blick auf die Corona-Schutzverordnung. Der Wahl des Versammlungsleiters (Marcel Feichtinger) folgte die Verlesung der Satzung, bevor es zur Wahl ging. Während Ansgar Gillmann (TSC Gievenbeck) den neuen Club als erster Vorsitzender führt, gehören Martin Böttcher und Jens Grote (beide Sparta) dem erforderlichen, dreiköpfigen Gremium an. Elf weitere Handballinteressierte – mindestens einer aus den beteiligten Vereinen – zählten zu den 14 Geburtshelfern.

„Es hat alles sehr gut geklappt. Darüber bin ich froh“, zeigte sich Gillmann mit der perfekten Startphase zufrieden: „Nun wollen wir versuchen, die Marke zu etablieren, den Handball in Münster attraktiv machen. Das aber basiert auf Kooperation und Absprache.“

Detailarbeit wartet

In den kommenden Tagen und Wochen geht es nun an die Detailarbeit. Zuvor schon steht der Beitritt zu den Verbänden wie Handballkreis und Stadtsportbund an. „Wir werden uns kurzschließen, was anliegt und es angehen“, blickte Gillmann nach vorne. Der Anfang ist jedenfalls vielversprechend gemacht.